Challenger Pro League: Geweldige volley van FC Luik, zege voor Beerschot

In de Challenger Pro League wonnen FC Luik en Beerschot hun wedstrijd. Vooral Luik zorgde voor een heerlijk doelpunt.

Andriano Bertaccini zette FC Luik op bezoek bij SK Beveren op voorsprong, maar Goduine Koyalipou zette de bordjes nog voor de rust in evenwicht.

De thuisploeg controleerde de partij en had met voorsprong het balbezit, maar in de blessuretijd pakte Alessio Cascio met een heerlijke volley uit. Die kan je bekijken in de video hieronder.

Luik schuift door de overwinning op naar de zesde plaats van de Challenger Pro League. SK Beveren is pas twaalfde met vijf puntjes.

In de vooravond stonden ook Lierse Kempenzonen en Beerschot tegenover elkaar. De bezoekers kwamen op voorsprong via Simion Michez.

Tien minuten na de rust kon Thibaut van Acker de bordjes in evenwicht brengen via een strafschop, maar uiteindelijk bezorgde Kostantopoulos Beerschot de volle buit. Reyners maakte er nog 1-3 van. In de slotfase viel er aan elke kant nog een rode kaart, maar dat veranderde niks meer aan de eindstand.

Eerder op de dag won Lommel met 3-0 van Francs Borains. Zij nemen de leidersplaats weer over van Zulte Waregem. Beerschot staat gedeeld vierde, Lierse K. is voorlaatste.