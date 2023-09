El Khannouss heeft boodschap voor fans die nu shirt met oud rugnummer 34 hebben

Bilal El Khannouss speelde voor het eerst met rugnummer 10 bij KRC Genk. Hij scoorde, maar Genk speelde wel 3-3 gelijk.

Tot nu toe speelde Bilal El Khannouss met rugnummer 34 bij KRC Genk, maar vandaag trad hij voor het eerst aan met nummer 10. Een beloning voor het traject dat hij afgelegd heeft, klonk het eerder deze week bij KRC Genk.

Bilal El Khannouss is alvast heel tevreden met deze eer die hij van de club krijgt. Na de wedstrijd tegen STVV liet hij zich bij Eleven Sports nog eens uit over het nieuwe rugnummer dat hij nu bij de club draagt.

“Dat maakt niet uit. Een nummer is een nummer. Uiteindelijk is het niet het nummer dat de voetballer maakt”, klonk het. “Ik werk gewoon heel hard. Nummer 10 is mooi nummer in het voetbal.”

“Ik heb dat zelf aangevraagd. De club heeft me daarbij geholpen, heeft mij toestemming gegeven, dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik weet dat het misschien lastig is voor mensen die een truitje met nummer 34 hebben, maar ik zal binnenkort cadeautjes uitdelen.”

Het nummer is trouwens enkel voor de Belgische competitie en de beker. In Europa trad hij al aan met rugnummer 34 en dat moet zo blijven voor de rest van dit seizoen.