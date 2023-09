Marc Brys verklaart rol van absolute uitblinker en weet op welk vlak OHL nog bocht van 180 graden moet maken

Het vergaat Marc Brys en zijn OHL al wat beter. Met dank aan een absolute uitblinker, die een gesel was voor de tegenstander. Jon Dagur Thorsteinsson was op offensief vlak alomtegenwoordig op het veld van KV Mechelen.

De IJslander maakte de 0-1, dwong een strafschop af en joeg ook in het slot een bal tegen de netten. Oké, hij kreeg de penalty niet voorbij Gaëtan Coucke en zag de 1-3 afgekeurd, maar Thorsteinsson drukte zeker zijn stempel. Veel meer dan in voorgaande wedstrijden. Hoe kwam dat dan?

"Dat heeft met zijn kwaliteiten te maken en met keuzes van de trainer. Drie weken geleden zijn we van systeem veranderd. De offensieve wingzone werd door niemand bezet, waardoor hij centraal moest spelen. Daar had hij problemen mee", legt Marc Brys uit.

Steeds beter wordende Thorsteinsson bij OHL

Achter de Kazerne viel het wel allemaal in zijn plooi. "Nu speelde hij met Maziz korter bij diepe spits Nsingi. Dat heeft Thorsteinsson veel beter gedaan, met een goede manier van uitvoering. Hij heeft zich heel snel aangepast aan de wijze van spelen en zijn conditie wordt steeds beter."

Brys zag een strijdlustig OHL dat naar eigen zeggen op basis van de kansen de terechte winnaar was. Al is er nog flink progressie te boeken. "We zijn een weg ingeslagen en willen die volbrengen. Ik hoop wel dat we binnenkort een wedstrijd kunnen domineren, wat vroeger onze sterkte was. Daar gaan we stelselmatig naartoe."

Marc Brys wil ploeg nog anders zien voetballen

Dat moet dan nog volledig anders dan in Mechelen, waar OHL het stelde met amper 31% balbezit. "Er is meer hechtheid, collectiviteit en een groter strijdershart. Dat ontbrak ons in het begin van het seizoen", ziet de trainer van de nummer 12 uit de Jupiler Pro League het toch positief in.