Wouter Vrancken legt haarfijn uit wat er allemaal fout liep bij Genk in de knotsgekke Limburgse derby

'Unscripted drama', de Limburgse derby was de perfecte wedstrijd voor de slogan van de Pro League. Racing Genk boog een 0-3 achterstand om in een gelijkspel. Coach Wouter Vrancken analyseerde wat er fout liep bij zijn team in de eerste helft.

Racing Genk moest gaan rusten met een 0-3 achterstand tegen STVV. "Het was een heel gekke wedstrijd. We hebben het onszelf een beetje aangedaan, we hebben de eerste helft te passief gespeeld", was Wouter Vrancken eerlijk tijdens de persbabbel.

"Na het eerste doelpunt dat we tegen kregen, stonden we veel te open en dan verloren we alle initiatef, zowel in balbezit als in balverlies. Bij balverlies waren de ruimtes te groot, de verdedigende lijn stond te laag en zo geef je de tegenstander de mogelijkheid om in die ruimte te voetballen."

"We toonden ook te weinig initiatief aan de bal van achter uit die eerste helft. We hebben te veel vanuit onze zetel gespeeld bij momenten waardoor er minder oplossingen zijn als je aan de bal komt en dan krijg je meer afval."

Vrancken gooide drie nieuwe jongens in de strijd en Genk kwam terug tot 3-3. "Bij de rust moesten we alles samenrapen om te zorgen dat we er opnieuw stonden."

"De tweede helft was het veel beter, de verdedigende lijn stond veel hoger en we toonden meer initiatief. Zelfs na de derde goal bleven we zoeken naar dat vierde doelpunt, we voelden dat het nog kon."

En dus blijft de Genkse oefenmeester achter met een dubbel gevoel. "Ik ben heel ontgoocheld over het laatste halfuur van de eerste helft, maar als je ziet op welke manier we terugkomen en niet uit elkaar vallen als ploeg maar echt samenblijven en vechten voor een resultaat, dat hebben de jongens heel goed gedaan."