Een logische keuze in doel, een 35-jarige uitblinker op het middenveld en een ongelooflijke prestatie van een aanvaller

De dubbele penaltyredding van Théo Defourny, de hattrick van Aboubakary Koita in de Limburgse derby en revelatie Mohamed Amoura bij Union: hier is ons team voor de 8e speeldag van de Jupiler Pro League.

Keeper

Wie kon het anders zijn? Théo Defourny kon de twee strafschoppen van Vincent Janssen afwenden, waardoor RWDM een belangrijk gelijkspel op de Bosuil behaalde. Een tweede nul van het seizoen dankzij een stevige prestatie zaterdagavond.

Verdedigers

Een rij van 4 om de verdediging van dit team van de week te vormen. Aan de rechterkant, en dit is niet de eerste keer, staat de jonge Richie Sagrado (19 jaar oud, OHL).

In het centrum Bayram (Westerlo) die Kamal Sowah en Wilfried Kanga uitstekend muilkorfde bij Standard, terwijl Christian Burgess Kevin Denkey volledig in zijn zak stak. Tenslotte zette Archie Brown een geweldige prestatie neer tegen Eupen, waardoor hij zijn plaats aan de linkerkant kon innemen.

Middenvelders

Een trio vormt ons middenveld. Net als goede wijn verbetert Sven Kums met de jaren en hij blijft nog steeds de draaischijf van de Buffalo's. Hij scoorde na een gemiste penalty van Cuypers. Die strafschop is trouwens nog steeds voer voor discussie.

William Balikwisha was de man die er bij Standard bovenuit stak. Hij creëerde veel, hij had zeker een assist moeten hebben als zijn teamgenoten meer precisie hadden getoond in de zestien.

En het is degene die aan de comeback van Racing Genk begon in de Limburgse derby tegen STVV die de laatste plaats op het middenveld pakt, in de persoon van Bilal El Khannouss. Opnieuw een knappe prestatie van de jonge Marokkaan.

Aanvallers

Je zult het begrepen hebben: we hebben een 4-3-3 en hier zijn de drie aanvallende spelers die we hebben geselecteerd.

Union heeft de kunst om ‘onbekende’ spelers te vinden die slechts een paar weken later ontploffen en Mohamed Amoura lijkt hiervan weer een bewijs te zijn. Een doelpunt deze week in de Europa League maar vooral een dubbel op het veld van Cercle, drie doelpunten in twee wedstrijden voor de Algerijn.

OHL kent een moeilijke seizoensstart, ver verwijderd van de doelstellingen van de club. De overwinning van dit weekend in Mechelen deed wel deugd. Een zege die mogelijk werd gemaakt door het zeer snelle doelpunt van Thorsteinsson.

Het beste voor het laatst: hij scoorde een uitdrukkelijke hattrick in de Cegeka Arena in de derby. STVV slaagde er in de tweede helft niet in om de aanvallen van Racing Genk te pareren, maar Aboubakary Koita is uiteraard onze speler van de week en hoort dus logischerwijs in deze ploeg.