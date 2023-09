Peter Vandenbempt en Youri Mulder stellen Hazard in vraag: "We hadden toch beter verwacht dan dit"

Thorgan Hazard stond afgelopen weekend voor de eerste keer in de basis bij Anderlecht. Volgens Peter Vandenbempt en Youri Mulder kon de winger toch niet overtuigen.

Peter Vandenbempt wist zo in Extra Time te zeggen dat hij meer verwacht had van Thorgan Hazard. "Het was ook opmerkelijk dat hij zei dat hij klaar was om te starten. Na overleg met de medische staff bleek toen van niet. Dan hadden we nu toch beter verwacht dan dit."

"Het is ook een hele poos geleden dat hij nog eens de Hazard was die wij leerden kennen en die de Gouden Schoen heeft gewonnen. Dat is nu toch al weer even geleden", ging Vandenbempt verder.

Afgelopen seizoen werd Hazard uitgeleend aan PSV. "Vorig jaar maakte hij een mooie goal in een bekerwedstrijd, maar voor de rest heb ik hem ook niet echt heel veel gezien", vulde Youri Mulder aan.