RWDM-speler was enorm geschrokken door beslissing van eigenaar: "Een grote shock"

RWDM doet het een pak beter dan verwacht en verzamelde in 7 matchen al 11 punten, waardoor ze meedraaien in de buik van het klassement. Al had niemand dat zien aankomen toen een week voor de start van het seizoen de hele technische staf werd ontslagen.

In de uitzending van La Tribune op de RTBF kwam doelman Theo Defourny terug op die woelige periode. "Het was een echte schok gezien de timing van de ontslagen. We hadden een aantal seizoenen bij de oude staf gezeten. We kwamen maandag aan... en de staf was er niet meer."

Eigenaar John Textor en coach Vincent Euvrard had onoverkomelijke meningsverschillen over hoe er moest gespeeld worden en wie er moest spelen. "We twijfelden allemaal toen we aan het seizoen begonnen. Dat verklaart onze eerste wedstrijd, de 0-4 nederlaag tegen Genk."

Het werk van de nieuwe coach, Claudio Caçapa, lijkt momenteel zijn vruchten af ​​te werpen. "De coach communiceerde goed met iedereen. Caçapa is heel menselijk. Hij praat met iedereen en probeert iedereen betrokken te houden. Hij probeert bij te sturen. Hij verandert alles op zijn eigen manier. Hij wil dat het team speels is. Hij wil niet het beste spel, hij wil vooral dat we lopen. Soms moeten we ons aanpassen aan de tegenstander."