Daan Heymans moet wat kwijt over supporters Charleroi: "Waarom zo een reactie?"

Tegen KV Kortrijk wist Charleroi voor het eerst dit seizoen te winnen. Wie nog steeds geen doelpunt wist te maken, is Daan Heymans.

En dat weegt op de Belgische aanvaller, vertelt hij voor de podcast 90 Minutes. "Ik heb, denk ik, elke wedstrijd de kans gehad om er één te maken en ik sta nu nog altijd op nul."

Na een 'fourty five' in de zestien trapte Heymans de bal huizenhoog over. Er is hem toen iets opgevallen bij de supporters van zijn club. "Ik voelde dat dat bij de supporters een beetje begon te spelen. Een fluitconcert is veel om te zeggen, maar ik pakte dat wel heel persoonlijk op. Het begint bij hun te wringen dat ik die kansen blijf missen de laatste weken."

"Ik reageer in de emotie naar hun van: waarom zo 'n reactie? Waarom fluiten op het moment dat ik jullie het meest nodig heb?", moest de aanvaller van het hart.