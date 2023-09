Ex-Rode Duivel ziet nog een nieuwkomer uit de ploeg vallen bij Anderlecht: "Hij is te licht"

De plaatsen worden duur bij RSC Anderlecht. Vraag het maar aan Maxime Dupé. Nu dreigt er nog een nieuwkomer uit de ploeg te vallen.

Zo wordt de plaats van Alexis Flips in het elftal van Brian Riemer in vraag gesteld. De Fransman speelt liefst linksbuiten, maar wordt in Brussel als rechtsvoor gebruikt. Nu Anderlecht uithaalde met de transfer van Thorgan Hazard is er nog minder plaats voor Flips.

"Flips is te licht. Het is misschien een kwestie van aanpassen, maar momenteel verliest hij zelfs de bal tijdens het dribbelen. Zodra Thorgan 100%, zal er voor Flips niet veel plaats meer zijn", vertelde Ex-Rode Duivel Nordin Jbari aan SudPresse.

Alexis Flips stond al vijf keer op het veld bij Anderlecht. Vier keer als basisspeler en één keer als invaller. Hij wist nog niet te scoren en gaf ook nog geen assists. Hij tekende afgelopen zomer een contract tot de zomer van 2028, hij werd overgenomen van Stade Reims voor zo'n 3,5 miljoen euro.