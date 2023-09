Hoe stop je Andreas Skov Olsen af? Deen lijkt stilaan onhoudbaar voor Club Brugge

Andreas Skov Olsen speelde allesbehalve een superwedstrijd tegen Anderlecht. Toch was de Deense flankaanvaller wederom beslissend voor Club Brugge. Alleen al door zijn klasseflitsen lijkt hij onhoudbaar geworden voor blauw-zwart.

Want Skov Olsen hoeft niet goed in de wedstrijd te zitten, maar je weet dat dat ene momentje van klasse er altijd zit aan te komen. Tegen Anderlecht maakte hij een typische Olsen-goal, korte kap naar binnen en een ijskoud schot in het zijnetje aan de rand van de 16.

Een kwaliteit die hij heeft en die zelfs zonder echt goed te spelen tot uiting komt. Ook tegen Osasuna speelde de rechtsvoor zeker niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar zorgde hij -na een moment van onoplettendheid bij de Spanjaarden- voor de 2-2 met een trap in de korte hoek. Meteen goed voor de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League.

Naar de buitenkant duwen?

Olivier Deschacht vertelde aan Het Nieuwsblad een manier om Olsen af te stoppen. "Als je één tegen één staat, is het aangewezen om hem met je lichaamshouding naar de buitenkant te duwen. Dan kan hij tenminste niet naar zijn linker gaan en schieten. Maar Skov is natuurlijk zo goed dat hij je altijd wel eens kan passeren."

Olsen is een van de weinige flankaanvallers die zowel binnen- als buitenom gaat. Tegen Besiktas -een wedstrijd waarin hij wel outstanding was- zag je bijvoorbeeld dat hij naar buiten werd gedwongen en niet echt voor zijn actie en schot kon gaan, maar dan gewoon buitenom ging en de verdedigers het nakijken gaf. Dat daar geen enkele assist of doelpunt uit gevallen is, is nog steeds een raadel te noemen.

De vergelijking met Arjen Robben -je weet wat hij gaat doen, maar je kan er niks tegen doen- werd intussen al vaker gemaakt. Hoe dan ook is Olsen met 8 doelpunten en 2 assists in 13 wedstrijden (Jupiler Pro League en Conference League samen) als een wervelwind aan het nieuwe seizoen begonnen. De Deen lijkt dan ook stilaan onhoudbaar te worden voor Club Brugge.