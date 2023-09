Pep Guardiola wil dan toch niet alle trofeeën winnen: "Aan deze competitie ga ik geen procent energie aan verspillen"

Dat Pep Guardiola een geboren winnaar is, hebben we al lang ondervonden. Nu gaf de Manchester City-coach toch toe dat hij niet voor iedere prijs zal gaan.

Manchester City zal het woensdagavond opnemen tegen Newcastle United in de League Cup. Maar voor deze wedstrijd staat Pep Guardiola toch niet zo te springen.

Hij hintte al naar een opstelling met veel jeugspelers. Volgens hem moeten zijn spelers veel te veel duels spelen. Bovendien is de ziekenboeg bij Man City vol aan het geraken. "Maar als je veel geblesseerden hebt, ga ik geen procent energie verspillen aan de League Cup."

"Denk aan spelers als Kyle Walker en Ruben Dias, die onlangs ook nog eens 90 minuten speelden met hun nationale teams, zij zijn nu al volledig op. We kunnen hen niet verliezen, dus we gaan jongens uit de opleiding opstellen en als mijn rug oké is, kan ik ook nog enkele minuten meespelen", besluit Pep op zijn persconferentie.