Rehabilitatie bij Anderlecht? Deze speler zouden ze wel eens nodig kunnen hebben

Anderlecht speelt dit weekend op Eupen en Kasper Dolberg is twijfelachtig na een tik tegen zijn been. Naar wat we horen gaan ze geen risico's nemen met de Deense spits. Op dit moment is Luis Vazquez het alternatief, maar is de Argentijn wel de beste optie?

Vazquez sukkelt nog steeds met aanpassingsproblemen door de taalbarrière. Daarnaast is het spel van Anderlecht nog niet zo ver geëvolueerd dat het past bij zijn kwaliteiten. Vazquez is een spits voor de box en kan niet - zoals Dolberg wel doet - op 30-40 meter afstand van het doel een grote meerwaarde bieden. Het enige andere alternatief was nog Mario Stroeykens, maar die zat tegen Club Brugge zelfs niet in de wedstrijdkern. En is hij een echte spits? Dat is nog steeds de grote vraag bij het 18-jarige jeugdproduct. Anderlecht heeft echter nog een spits naar het achterplan geduwd. Benito Raman geraakte in de laatste dagen van de transfermercato niet meer weg en werd na twee basisplaatsen op rij helemaal opzij geschoven. Raman geeft zich niet gewonnen Maar Raman geeft de strijd niet zomaar op. Bij elke wedstrijd sindsdien zat hij in de tribune zijn ploegmaats aan te moedigen, ook in Genk en Kortrijk. Hij traint goed en hoopt nog steeds op een kans. En zou hij die op dit moment niet moeten krijgen? Aangezien hij toch nog minstens nog drie maanden moet blijven, kunnen ze hem beter gebruiken. In ieder geval lijkt hij op dit moment meer te kunnen bijdragen dan Vazquez, die het heel moeilijk had in de matchen die hij al speelde.