Fenomeen van KRC Genk ondanks gemiste transfer: "Klaar voor de stap hogerop"

KRC Genk kwam zonder al te grote verliezen uit de zomermercato. Ook Daniel Munoz bleef aan boord in Limburg.

Als er één iemand was van wie een transfer verwacht werd afgelopen zomer bij KRC Genk, dan was het zeker Daniel Munoz. De 27-jarige Colombiaan speelt sinds 2020 voor de Limburgers en ontpopte zich tot een fenomeen bij de club.

“Ik ben zeker klaar voor de stap hogerop, maar we zullen wel zien wanneer het gebeurt. Op dit moment ben ik absoluut niet bezig met een transfer. Ik focus mij op Genk. De zomermercato is achter de rug, dus het heeft geen zin om terug te kijken. We zien wel wat er in de toekomst gebeurt”, vertelt hij meteen aan Het Belang van Limburg.

Voorlopig blijft het dus nog altijd de Cegeka Arena. “Ik voel me goed in Genk, net zoals mijn vrouw en mijn twee kinderen. Het is dus zeker niet zo dat ik absoluut weg wil. Maar zoals elke voetballer droom ik er wel van om op een dag naar een topcompetitie te gaan.”

En hij weet ook waar hij graag heen wil. “Mijn favoriete competitie? Zoals voor velen is dat de Premier League, maar een favoriete ploeg heb ik daar niet. Ik heb eigenlijk maar één favoriete club: Atletico Nacional in mijn thuisland Colombia. Door het tijdsverschil kan ik niet veel wedstrijden zien, maar ik probeer hen wel op de voet te blijven volgen.”