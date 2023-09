RWDM-coach over Zwanzederby: "Anders dan andere wedstrijden"

Vandaag nemen RWDM en Union SG het tegen elkaar op in de Zwanzederby. Een wedstrijd waar RWDM-coach Caçapa heel hard naar uitkijkt.

"Ik ben heel blij om deel uit te maken van deze wedstrijd, er gebeurt altijd wel iets in derby's. Laten we hopen dat het in ons voordeel uitpakt", citeert RTFB een glimlachende Caçapa.

Zowel als speler, als als assistent-coach beleefde Caçapa al meerdere derby's. “Een derby is altijd iets anders dan andere wedstrijden. Het werk vooraf is anders, de sfeer is anders. Wij kijken er enorm naar uit om de match aan te vangen."

Tot slot kwam de coach met lovende woorden voor tegenstander Union. “Union is een team dat goed voetbal speelt. Het gaat een geweldige oppositie worden”, besluit hij.