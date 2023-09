Supporter van Club Brugge die in Denemarken vastzit kent zijn straf

Na de wedstrijd van Club Brugge tegen Aarhus werd een Brugse supporter opgepakt. Hij zit nog altijd vast in Denemarken.

Op 3 augustus werd een twintigtal supporters van Club Brugge in Denemarken opgepakt. Eén van hen, op het moment van de feiten 17, maar ondertussen 18 jaar geworden, bleef aangehouden en belandde in de gevangenis.

Eerst werd gesproken van enkele weken in de jeugdgevangenis, maar ondertussen zit hij nog altijd vast. Nu kent hij eindelijk zijn straf. Hij is veroordeeld tot vijf maanden effectieve gevangenisstraf, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Hij zou het shirt van een 14-jarige Deen uitgetrokken hebben, maar hij werd voor veel meer dan enkel de diefstal veroordeeld. Deense kranten maakten een lijstje van meerdere beschuldigingen die hem ten laste werden gelegd.

De jonge supporter had opgezocht waar er wel en geen videobewaking was. De politie vond ook foto’s waarop de jongeman poseerde zonder shirt, met gebalde vuisten en met gebitbeschermer. Ook zocht hij naar verblijfplaatsen van fans van Aarhus.

Naast de gevangenisstraf mag hij ook zes jaar Denemarken niet binnen, zal hij uitgezet worden en moet hij in hechtenis blijven totdat zijn straf uitgezeten is. De jongeman gaat tegen de straf in beroep.