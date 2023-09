Trainer van RWDM doet nog ultieme oproep voor verguisde derby tegen Union SG

Vanavond staat de derby tussen RWDM en Union SG op het programma. Die wordt echter overschaduwd door een boycot door de supporters.

Op een werkdag om 18.30 uur een Brusselse derby afwerken. De fans lieten van bij het begin al hun ongenoegen horen. Zelfs beide clubs vroegen de kalendermanager om dat uur aan te passen, maar die wilde van geen wijken weten.

Nils Van Brantegem van de Pro League hield het been stijf, ook al had de rechtenhouder geen probleem om de wedstrijd later uit te zenden. De supporters antwoorden met een boycot. Die van Union SG komen niet, die van RWDM pas na de rust op het meer aanvaardbare tijdstip van 19.30 uur.

De trainer van RWDM doet nog een ultieme oproep aan de eigen supporters. “We begrijpen de frustratie van de supporters uit beide kampen. Maar het zou bijzonder jammer zijn dat de Union-fans hun kat zouden sturen en dat onze fans pas bij aanvang van de tweede periode de tribunes zouden betreden”, zegt Claudio Caçapa aan Het Laatste Nieuws.

In dergelijke wedstrijden kan de twaalfde man volgens de trainer mee het verschil maken. “Mijn spelers roepen hen op om er vanaf minuut één te staan, want we zullen de steun van onze twaalfde man keihard nodig hebben.”