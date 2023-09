Hein Vanhaezebrouck wordt duidelijk tegengesproken door een van zijn spelers

De seizoensstart is achter de rug. Het klassement heeft ondertussen wat vorm gekregen. KAA Gent verkeert momenteel op de eerste plaats in het klassement, en is goed bezig.

Toch liet Hein Vanhaezebrouck eerder deze week weten dat hij het belachelijk vindt om over de titel te praten, en dat zijn spelers dat dan ook niet doen. "De groep spreekt niet over de titel. We zijn oktober. De eerste titel moet nog uitgereikt worden in oktober. Het is ridicuul om daar over te spreken."

Maar nu wordt de coach van de Buffalo's dan toch tegengesproken door één van zijn spelers. Zo vertelde Ismaël Kandouss aan Het Nieuwsblad dat hij wel degelijk aan de titel denkt.

"Maar ik geloof in de titel. Toen ik hier tekende, heb ik ook meteen openlijk gezegd dat ik naar Gent kwam om prijzen te winnen. Ik geloof er rotsvast in dat dit mogelijk is bij deze club."

"De leiderspositie wil nu nog niet zo veel zeggen. Anderzijds is het wel fijn dat geen enkele ploeg een voorsprong wist uit te bouwen, maar we zijn nog maar acht speeldagen ver. Het is nog zeer vroeg."