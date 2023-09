Union blijft doordenderen en Blessin ziet een van de voornaamste redenen

Alexander Blessin is met Union SG zeer goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Tegen Charleroi hopen de Brusselaars er drie overwinningen op drie van te maken in de Jupiler Pro League.

Ook al is het schema zwaar voor Union, volgens Blessin kan zijn ploeg dat aan. “De kalender is zwaar, maar we hebben een goede hersteltraining gedraaid. Het team moet sterk genoeg zijn voor de match met Charleroi”, staat er te lezen op de website van Union.

De reden waarom zijn ploeg dat aankan: de totale selectie van Union. Ook de invallers maken het verschil. “We hebben donderdag tegen RWDM kunnen zien hoe belangrijk de gehele selectie is. De spelers die van de bank kwamen maakten het verschil”, besluit een tevreden coach.

Tegen Charleroi kan Union een derde overwinning op rij boeken. Union heeft 16/24 en staat momenteel op de derde plek in de Jupiler Pro League.