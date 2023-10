Analist Wim De Coninck vindt het stevig overdreven bij Club Brugge

Club Brugge staat voorlopig op een vierde plek in de Jupiler Pro League. Het liet dit seizoen al negen punten liggen.

Club Brugge wil dit seizoen opnieuw een gooi doen naar de landstitel, maar het loopt onder de nieuwe trainer Ronny Deila toch een pak moeilijker dan eerst verwacht werd.

“Club Brugge is meer sweat dan glory. Ze blijven daar afhankelijk van Vanaken. Hopelijk voor hen is Nusa snel terug, en misschien ook Buchanan”, klinkt het bij analist Wim De Coninck.

De offensieve weelde is niet zo groot als gedacht werd. Deila moet keuzes maken, maar wil toch opties openhouden, zeker ook met een hopelijk lange Europese campagne in de Conference League.

“Je hebt het gevoel dat Deila Thiago zo lang mogelijk de kans wil geven, maar dat hij uiteindelijk toch bij Jutgla zal uitkomen”, gaat de analist verder.

Eén punt van kritiek op Club Brugge begrijpt De Coninck niet. “Ik vind wel dat er met een vergrootglas naar hun verdediging wordt gekeken. Mechele moet nogal wat slikken en als Spileers in de zestien meter een keer een man een halve meter lost, lees je in de gazet dat hij te weinig is. Terwijl dat een jongen met heel veel kwaliteiten is. Er wordt erg overdreven.”