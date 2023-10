Eupen-coach Kohfeldt weet waar het schoentje wringt na frustrerende avond

KAS Eupen was sterk begonnen aan het nieuwe seizoen, maar daar schiet intussen niets meer van over. Na een frustrerende avond verloren De Panda's met 1-3 tegen Anderlecht.

Eupen-coach Florian Kohfledt weet dat cruciale momenten in de wedstrijden zijn ploeg de das om deden. Zo begonnen zijn manschappen heel slecht aan de eerste helft, en miste Nuhu in de tweede helft nog een reuzekans om Eupen langszij te brengen.

"We hebben de momenten niet gegrepen. We waren een tijdlang beter dan Anderlecht, maar konden het niet vertalen in doelpunten. Dat moet je doen als je een resultaat wilt halen, en is ook een belangrijke kwaliteit in het voetbal", citeert Sporza hem.

Ook verdediger Rune Paeshuyse baalt. "We starten enorm slecht, herpakken ons nadien, maar krijgen in het slot nog stomme goals tegen. Ik moet ook naar mezelf kijken."

"We hebben nu 0 op 12, maar we hebben wel telkens kansen om punten te pakken. Momenteel zit het ons wat tegen en maken we niet genoeg kansen af."