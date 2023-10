Kevin Denkey komt met opvallende uitspraak nadat ploegmaat Cercle Brugge verliet

Kevin Denkey is één van de sterkhouders bij Cercle Brugge. Hij stond in the picture afgelopen zomer, maar een transfer kwam er echter niet.

Kevin Denkey stond in de belangstelling van heel wat ploegen. De Togolees kon naar het buitenland, maar ook Union SG toonde de nodige interesse. “En als ik dan Charles Vanhoutte zie spelen tegen ons: hij was nog beter dan toen hij bij Cercle speelde”, vertelt Denkey aan de Krant van West-Vlaanderen.

Denkey doet daarover een opvallende uitspraak. “Al is dat ergens ook logisch, want je speelt toch bij een beter geheel. Net daarom zou ik ook graag ontdekken waar mijn plafond ligt. Niet dat Cercle geen grote club is, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb nog nooit bij een écht grote ploeg gespeeld.”

“Overal waar ik al speelde, hier en bij Nîmes, zaten goede spelers, maar geen jongens die al bij de absolute top hebben gespeeld. Ik ben gewoon benieuwd wat dat zou geven. Toch wil dat niet zeggen dat ik wil vertrekken, gewoon om te vertrekken. Nee, ik zou enkel vertrekken als alle partijen er beter van worden en als het een goed project is waaraan ik iets kan bijdragen.”

Denkey weet immers wat er belangrijk is voor hem. “Want hier mag ik spelen en krijg ik vertrouwen. Mensen denken altijd dat het gras elders groener is, maar dat is zeker niet altijd waar. Daarom wil ik zeker ook geen stappen overslaan. Al droom ik natuurlijk wel van het allerhoogste.”