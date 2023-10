Kums analyseerde de wedstrijd van Gent en kwam tot spijtige conclusie: "Nochtans genoeg kansen"

KAA Gent is nog steeds ongeslagen, maar is de leidersplaats wel kwijt aan Union SG. Op het veld van RWDM vertrokken ze met een ontgoochelend gelijkspel na een hele rist gemiste kansen.

De eerste helft van Gent was wel onder niveau. RWDM had 60 procent balbezit. "Die eerste helft waren we inderdaad niet goed", gaf Sven Kums toe. De patron kreeg zelf ook geen grip op het middenveld. "We zakten te diep terug en konden de bal niet in de ploeg houden."

De tweede helft van de Buffalo's was van veel betere makelij. Er vloeiden ook een hoop kansen uit voort, maar Fofana, Hjulsager en Tissoudali konden ze niet afwerken. "We waren inderdaad beter en hadden genoeg kansen om die tweede goal te maken."

"Of de opeenvolging van wedstrijden begint te wegen? Nee, dat denk ik niet dat een rol speelde. Je hebt gewoon van die dagen dat ze er niet willen invliegen. Maar we onthouden wel die tweede helft naar donderdag toe. Geen reden tot paniek."