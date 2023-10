Sterspeelster antwoordt wel heel vlug: "Messi of Hazard?"

Lauren James, sterspeelster van de vrouwenploeg van Chelsea en aanvalster van de nationale ploeg, kreeg afgelopen weekend de vraag wie ze zou kiezen als beste speler ter wereld. En haar antwoord ging de wereld rond.

Eerst kreeg James de keuze tussen Ronaldo of Messi: "Messi", klonk het. Als speelster van Chelsea kent ze natuurlijk ook Eden Hazard en heeft ze een boontje voor hem. "Messi of Hazard", was de volgende vraag. Waarop het antwoord bijna kwam vooraleer de vraag beëindigd was: "Prime Hazard!"

Het was een snelvuur aan vragen, maar dit antwoord had toch wat meer uitleg nodig. "Nee, het is niet omdat ik Chelsea-fan ben. Het is gewoon de manier waarop hij speelde, de manier waarop hij dribbelde. Ik hou van Messi, maar Hazard zal altijd mijn favoriete speler blijven."