Tirade Boskamp aan het adres van zijn ex-ploeg had succes: "Volgende keer scheld ik ze verrot"

Johan Boskamp is een man met het hart op de tong. De Nederlandse ex-speler van onder meer RWDM was niet echt gelukkig met zijn voormalige ploeg. Gelukkig losten die dat dit weekend op.

Boskamp had een tirade aan het adres van RWDM in huis in zijn column in Het Belang van Limburg. Zijn goeie vriend Lon Polleunis was immers overleden. En terwijl er bij Genk wel een eerbetoon was voor de ex-international, deed RWDM niets.

“Bij RWDM kunnen ze nog iets leren van de Limburgse derby. Daar hebben ze helemaal niets voor Lon gedaan. Voor de derby tegen Union was er wel aandacht voor dat domme aanvangsuur, maar het overlijden van één van hun allerbeste spelers ooit werd straal genegeerd. De volgende keer dat ik er kom scheld ik ze verrot. Ik vind het echt een schande", schreef hij.

Zondag zette RWDM dat recht door voor de match tegen Gent wel een minuut stilte te houden voor Polleunis. Dat heeft alvast gewerkt. Als Boskamp tiert, luistert Molenbeek.