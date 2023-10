Reactie Tuur Rommens zette zijn ex-club een hak: "Ze waren niet zo content"

KVC Westerlo sleepte zondagnamiddag nog een punt uit de brand in Limburg. Ze bogen een 3-1 achterstand om in een 3-3 gelijkspel. Tuur Rommens had zijn aandeel hierin met een mooi doelpunt.

Tuur Rommens scoorde zijn eerste doelpunt in eerste klasse. Afgelopen seizoen maakte hij er al eentje in 1B. "Er ging veel in mij om. Een eerste doelpunt in eerste klasse is altijd mooi natuurlijk. Ja, speciaal moment." Rommens speelde sinds 2012 bij de jeugd van KRC Genk. Na een lang avontuur besloot de flankverdediger om andere oorden op te zoeken. Het was een blij weerzien met zijn ploeggenoten, al waren die minder blij met zijn doelpunt. "Ze waren niet zo content. Ze zeiden dat ik vroeger nooit een bal in doel trapte en nu wel (lacht). Het was een mooi doelpunt, ik pakte hem lekker op de slof." "Ik heb totaal geen haatgevoelens naar Genk, ik heb hier elf mooie jaren gehad en het heeft niet mogen zijn bij de eerste ploeg. Dan probeer ik mijn geluk ergens anders", besloot een tevreden Rommens.