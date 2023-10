Vanhaezebrouck heeft "een groot probleem" vooral in twee zones, al heeft hij zich ook misrekend in één transfer

Hein Vanhaezebrouck kan op papier een heel mooie ploeg opstellen. Zijn ideale 'starting eleven' is van het beste wat er in België rondloopt. Zondag kaartte hij echter zijn grote probleem aan: hij heeft te weinig wisselmogelijkheden.

Vanhaezebrouck noemde geen namen, maar hij haalde aan dat hij enkele jongens wel eens zou durven gewisseld hebben als hij er alternatieven voor had. Laten we zeggen dat wij vermoeden dat Torunarigha en Samoise daarvoor in aanmerking kwamen.

Kums en De Sart moeten trouwens ook al ver op hun tandvlees zitten, want ook voor hen is er amper concurrentie. Dat had Omri Gandelman moeten worden, maar de Israëli geeft op training niet meteen de beste indruk. Pijnlijk voor Hein zelf, want zoals zijn hoofdscout heel duidelijk maakte: "Het is een transfer van Hein."

Ik zou bepaalde spelers willen wisselen, maar ik kan niet

"Sommige spelers hebben het aan de rust al mogen horen en ik hoop dat ze lessen trekken uit hun prestaties van vandaag. Als je niet met 100% inzet speelt, dan lukt het niet", zei Vanhaezebrouck.

"Het probleem is dat we zo'n kleine kern hebben dat ik niet anders kan dan die mannen verder te laten spelen. Eigenlijk zou ik ze heel graag wisselen, maar ik kan ze niet wisselen. Dat is een probleem waar ik al een tijdje over spreek."

De concurrentie op het middenveld is eigenlijk onbestaand nu Hong weg is. Net als achteraan, waar Watanabe - wat een topper - incontournable is, maar Torunarigha en Kandouss soms te veel fouten maken.