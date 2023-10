Wat is uw mening? Rode kaart voor Bonsu Baah doet stof opwaaien, maar je kan ook niet zeggen dat er niets aan de hand was

De rode kaart voor Christopher Bonsu Baah deed veel stof opwaaien. Een heel lichte rode kaart volgens sommigen, terecht volgens anderen. Wat is uw mening erover?

Het is al de tweede rode kaart die de 18-jarige Ghanese rechtsbuiten oppikt. Tegen Anderlecht kreeg hij twee keer geel, wat al als vrij licht kon bestempeld worden. De fase met Thomas Van Den Keybus van zondag was moeilijker te beoordelen.

Dat hij zijn arm opspant om een slag uit te delen, zoals ref Wesli De Cremer uitlegde, is natuurlijk onzin. Baah probeerde zich los te rukken en Van Den Keybus had daar waarschijnlijk ook voor bestraft geweest als hij zich had laten vallen.

Stengs kreeg er drie matchen voor

Maar Baah rukte zich wel wild los en raakte zo - onbedoeld - het gezicht van de Westerlo-verdediger. We hebben er weinig twijfel over dat het Referee Department de beslissing van de ref zal volgen. De intensiteit waarmee hij het deed, lag immers vrij hoog. Dat werd door de ref beoordeeld als 'gevaarlijk spel dat de integriteit van de tegenstander in gevaar brengt'.

Calvin Stengs kreeg voor een soortgelijke overtreding vorig seizoen drie wedstrijden schorsing, al was er daar meer sprake van de intentie om te slaan.

Zou hij op het veld mogen blijven zijn indien er geen rechtsstreeks rood was gegeven? Bij een gele kaart mocht hij immers ook gaan douchen gezien hij een aantal minuten ervoor al geel had gekregen. Het is een harde leerschool voor Bonsu Baah. Hij zal zich moeten leren beheersen.