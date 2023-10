Degryse neemt heel straf standpunt in over doellijntechnologie en over de kosten daarvan: "Wacht tot het een topclub overkomt"

Bij RWDM spreken ze er nog altijd over: was die openingsgoal van Gustav Nilsson vorige week wel of niet over de lijn? In Molenbeek zijn ze natuurlijk zeker van niet, maar niemand kan uitsluitsel geven. Marc Degryse breekt dan ook weer een lans voor doellijntechnologie.

De Pro League wil voorlopig niet investeren in doellijntechnologie. “Nu overkwam het RWDM, maar het zal wachten zijn tot het de topclubs eens overkomt of er in een titelwedstrijd discussie is of een bal al dan niet over de lijn was. Pas dan zullen ze willen investeren”, zegt Degryse in de podcast 'vier-nul'. Die technologie is wel duur. Het zou elke club zo'n 320.000 euro kosten plus 64.000 euro aan onderhoudskosten. “Te duur? Hou op”, fulmineerde Degryse. “Club Brugge alleen al heeft een omzet van 150 miljoen. De lonen van de topclubs schommelen al rond de 50 miljoen." De baten zijn groter dan de kosten, vindt Degryse. "En een kleine club als RWDM ontsloeg een week voor de competitiestart zijn trainer. Dat zal wel meer gekost hebben dan 300.000 euro.”