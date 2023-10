Antwerp-youngsters zorgden al voor een spannende partij tegen Shakthar Donetsk

Vanmiddag speelde de RAFC Youth Academy van Antwerp al een wedstrijd tegen de U19 van Shakthar in de UEFA Youth League. De jeugd haalde het na een spannende wedstrijd net niet van de Oekraïners.

Na twee wedstrijden kon de Youth Academy van Antwerp geen enkele keer winnen. Geen schande aangezien de eerste wedstrijd tegen FC Barcelona was. La Masia staat gekend voor een goede jeugdwerking. Een 2-1 verlies in Spanje leverde geen punten op.

Voor de tweede wedstrijd was er wel hoop. Zeker toen Kyano Delaporte na 14 minuten de score al wist te openen voor Antwerp. Deze voorsprong bleef maar vijf minuten staan want toen bracht Anton Hlushchenko de stand terug in evenwicht via een penatly. In minuut 73 scoorde Shakthar het winnende doelpunt. Eindstand 1-2.

Geen al te goed voorbeeld voor de grote jongens straks. Hopelijk weten zij in de Champions League de drie punten wel over de streep te trekken in het duel tegen de Oekraïnse club.