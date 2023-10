Club-speler Maxim De Cuyper doet Gert Verheyen blozen met leuke uitspraak

Onlangs zat de linksachter van Club Brugge bij een podcast aan tafel met Gert Verheyen. Daar had hij mooie woorden over voor het Club-icoon.

Maxim De Cuyper heeft al van jongs af aan blauw-zwart bloed. Dat bleek ook uit de uitspraken die hij deed tijdens een podcast van Eleven Sports, toen hij met zijn jeugdidool Gert Verheyen rond de tafel zat. Gert Verheyen speelde in het verleden meer dan 400 wedstrijden bij Club.

"Mijn ouders kunnen dat beamen. Er was vroeger één speler van wie ik fan was toen ik klein was, en dat was Gertje Verheyen", vertelt De Cuyper aan een blozende Gert Verheyen die duidelijk gelukkig werd van de uitspraak.

De Cuyper werd pas in het jaar 2000 geboren. Toen Gert Verheyen zijn laatste wedsrtijd voor Club Brugge speelde was De Cuyper slechts vijf jaar oud. "Ik weet wel helemaal niet hoe je speelstijl was", vult hij aan.