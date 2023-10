Vetlesen gaat met Club Brugge op bezoek bij ex-club en houdt géén rekening met puntenverlies: "Ze krijgen hier niet elke dag een topclub over de vloer"

Hugo Vetlesen keert donderdag met Club Brugge terug naar het Aspmyra Stadion. De Noorse middenvelder tussen 2020 en 2023 immers voor FK Bodo/Glimt. En hij keert met héél véél vertrouwen terug.

Club Brugge moét winnen om de kansen op groepswinst in de Conference League in eigen handen te houden. Vooral Hugo Vetlesen wordt het een héél speciale avond. De West-Vlamingen plukten de middenvelder deze zomer immers weg bij de thuisploeg.



"Het is alleszins speciaal om hier terug te zijn", aldus Vetlesen op de persbabbel aan de vooravond van het duel op het veld van Bodo/Glimt. "Ik heb hier een mooie periode beleefd. Het klopt dat het koud zal zijn morgen, maar we hebben al in ergere temperaturen gespeeld."

Vertrouwen of... arrogantie?



Vetlesen keert niet alleen met vertrouwen, maar zelfs met een tikkeltje (goedbedoelde) arrogantie terug naar Noorwegen. "Ik verwacht een goede sfeer in het stadion. Zelfs een magische avond. Ze krijgen hier niet elke dag een topclub over de vloer, hé."