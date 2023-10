Goed nieuws voor KVC Westerlo in strijd tegen degradatie

KVC Westerlo kende niet de beste start van de competitie. De Kemphanen staan momenteel pas laatste in de stand. Desondanks beslist eigenaar Ercan Oktay om opnieuw een grote som geld in de club te pompen.

Met slechts drie punten uit negen wedstrijden is Westerlo dramatisch aan de competitie begonnen. De mannen van Jonas De Roeck wisten nog geen enkele wedstrijd te winnen en speelden drie keer gelijk. Vorig seizoen eindigde Westerlo als promovendus nog knap zevende in de stand.

De Kemphanen moeten dus dringend uit een ander vaatje tappen. Daar moet een nieuwe investering van Turkse eigenaar Ercan Oktay bij helpen. Sinds Oktay de club in 2019 overnam investeerde hij al enkele miljoenen. In februari investeerde de eigenaar al een kleine 18 miljoen in de club. Daar komt nu nog zo'n 15 miljoen bij.

De investeringen horen allemaal bij het 'zevenpuntenplan' van Westerlo. "Van meet af aan stond hij erop dat de cultuur als familieclub behouden bleef, maar schuwde hij de sportieve ambities niet. Samen met het clubbestuur stelde hij het zevenpuntenplan voor dat moet bouwen aan Westerlo 2024", staat te lezen op de website van Westerlo.