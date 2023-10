Marco Kana doet boekje open over wat Glen De Boeck tegen Cercle Brugge deed

Vorige week zette KV Kortrijk Edward Still op straat. Glen De Boeck werd zijn opvolger, maar liet de eerste match tegen Cercle Brugge aan zich voorbijgaan.

Glen De Boeck nam officieel deze week pas de touwtjes in handen bij KV Kortrijk, maar Marco Kana laat weten dat hij al zijn instructies gaf voor de match tegen Cercle Brugge, ook al zat de nieuwe trainer toen nog in de tribune.

van vier jaar stapt hij opnieuw het trainersvak in. “De kennismaking is vlot verlopen”, opent Kana het gesprek met Het Nieuwsblad. “De coach legde er meteen duchtig de pees op. Tegen Cercle Brugge zat hij nog niet op de bank, maar hij gaf ons wel al enkele opdrachten mee.”

De huurling van Anderlecht stond nog maar voor de tweede keer in het basiselftal. Tegen Anderlecht was dat ook het geval, maar toen pakte hij twee keer geel.

“Ik baal er nog steeds van. Ik was plots vergeten dat ik in de eerste helft al een geel karton onder de neus kreeg geschoven. Toen ik Moussa N'Diaye neerhaalde, wist ik wel meteen hoe laat het was. Ik was simpelweg niet lucide genoeg en liet mijn ploeg in de steek.”

Tegen Cercle liep het al veel beter, met Sissako en Kadri lijkt het middenveld op orde te staan. “We hebben nog maar twee wedstrijden samengespeeld, maar we voelen elkaar geweldig aan. Sissako en Kadri zijn eveneens jongens die willen voetballen.”