"Mike Trésor liep toptransfer naar Italië mis en dat is de schuld van... Charles De Ketelaere"

De transfer van Mike Trésor liet afgelopen zomer lang op zich wachten. Uiteindelijk moest de voormalige sterkhouder van KRC Genk tevreden zijn met Burnley FC. Nochtans waren er een pak grotere clubs geïnteresseerd.

Voor de duidelijkheid: de hierboven neergepende zinsbouw klopt. Mike Trésor had immers geen trek om bij Burnley FC tegen de degradatie te gaan vechten. De Rode Duivel ging pas overstag toen bleek dat er geen andere optie meer was om een transfer te maken.

“Nochtans waren de grootste clubs van Italië geïnteresseerd om Trésor binnen te halen”, is de boodschap van Sasha Iakovenko – de voormalige speler van onder meer RSC Anderlecht en KRC Genk is momenteel actief als zaakwaarnemer van onder anderen Trésor – in La Dernière Heure.

Flop

Ook de reden voor het afspringen van zo’n toptransfer is opvallend. “De Italiaanse clubs wilden geen astronomische bedragen betalen voor een speler uit de Belgische competitie. Hoe dat komt? Ze hebben allemaal gezien dat Charles De Ketelaere is geflopt bij AC Milan.”