Carl Hoefkens blikt vooruit op match vol extra bodems: "Daar zijn we toe in staat"

Het duel tussen Standard en Club Brugge zondag wordt bijzonder. Op vele vlakken zijn er extra bodems.

Carl Hoefkens en Ronny Deila die elk tegen hun ex-ploeg spelen, maar ook Sowah en Zinckernagel die dit seizoen in het andere kamp staan. Het wordt geen gemakkelijke opdracht, voor beide ploegen.

Hoefkens is van bij het begin duidelijk: hij heeft niks te bewijzen tegen blauwzwart. “Totaal niet zelfs. Al vanaf het begin bij Standard heb ik gezegd dat ik deze club terug naar zijn oude grandeur wil brengen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Wij willen groeien als club. Matchen als tegen Club Brugge zijn belangrijk. Wij zijn dan ook bijzonder gemotiveerd, weten dat het speciaal wordt, maar wij moeten er vooral voor zorgen dat we op de ingeslagen weg verdergaan.”

Het zal erop aankomen om de kalmte te bewaren. “Ik wil dat ze hun werk supergefocust en met passie uitvoeren. Matchen als deze zijn bijzonder. Ik hoop dat het een mooie voetbaldag voor iedereen wordt en ik hoop een Sclessin te zien dat na de match gigantisch kan juichen.”

De vele extra bodems mogen niet meer aandacht krijgen dan ze verdienen, vindt Hoefkens nog. “De terugkeer van Ronny Deila naar Luik is een van de factoren waarom de spotlight op de match zal staan.”

“Hij komt van Standard, ik kom van Club. Sowah komt van Club en Zinckernagel komt van Standard. Je moet zorgen dat zulke zaken je niet afleiden. Wij moeten toppers als deze gewoon worden, zodat we als spelersgroep kunnen groeien. We willen winnen van dit Club en zijn daar ook toe in staat.”