Hoe zit het met de aanvoerdersband en Thibaut Courtois? Tedesco geeft toelichting

Heikel onderwerp bij de Rode Duivels: de aanvoerdersband. Voor deze interlandbreak lijkt er opnieuw geen probleem.

Toen Domenico Tedesco bondscoach werd van de Rode Duivels werd Kevin De Bruyne aangeduid als aanvoerder van de nationale ploeg.

Toen de speler van Manchester City geblesseerd was, ontstond er met Thibaut Courtois miserie over de aanvoerdersband. De doelman vond in juni dat hij die meer verdiende dan Romelu Lukaku en stuurde zijn kat voor de match in Estland.

De blessure van Courtois zorgde ervoor dat er nadien voorlopig geen probleem was over wie de kapiteinsband moet dragen, maar de problemen zijn bijlange nog niet uitgepraat.

Tedesco is in de eerste plaats blij met Lukaku als aanvaller. “Romelu Lukaku had de vorige keer nog geen nieuwe club. Nu heeft hij goede coach, die hem vertrouwt. Hij scoort opnieuw. Dit is goed nieuws voor ons”, zei hij op de persconferentie.

Over hoe het met Courtois gaat, blijft Tedesco op de vlakte. “Het is belangrijk dat hij zich focust op zijn revalidatie. We hebben nog geen afspraak om de situatie te bespreken.”

In september liet Tedesco weten dat er een afspraak gemaakt zou worden om de situatie te bespreken, maar blijkbaar is dat nog altijd niet gebeurd.