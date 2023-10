Paintsil geeft uitleg waarom hij plots strafschop van KRC Genk trapte

Joseph Paintsil mocht na zijn Europese schorsing opnieuw meespelen bij KRC Genk. Hij scoorde in Leskovac vanop de stip.

Paintsil was blij dat hij er Europees opnieuw bij was met KRC Genk. “Het voelt goed om opnieuw in Europa te mogen voetballen”, klonk het bij Het Belang van Limburg. “Ik ben ook blij dat ik meteen mijn steentje heb kunnen bijdragen aan deze overwinning. Met een goal en een assist.”

Dat hij vanop de stip scoorde was eigenlijk een verrassing, want normaal verwacht niemand dat hij de strafschop voor zijn rekening zou nemen.

“We speelden een fantastische eerste helft. Dit is het voetbal waar Genk voor staat. Met veel offensieve rushes, veel beweging en vlotte combinaties. Waarom ik me achter de strafschop zette? Bryan Heynen kreeg op dat moment een blessurebehandeling. Dus heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen.”

Ook Heynen pakte zijn doelpunt mee in Leskovac. Hij scoorde het openingsdoelpunt van Genk, persoonlijk zijn eerste sinds zijn enkelblessure.