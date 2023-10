Bonsu Baah doorbreekt de stilte en reageert na moeilijke periode

Christopher Bonsu Baah pakte dit seizoen al twee keer rood. Beide waren erg discutabel en de laatste werd ondertussen al ingetrokken.

Bonsu Baah kreeg voor het eerst een rood karton te zien in de eerste helft van KRC Genk - Anderlecht. Hij zag zijn tweede geel al in minuut 15, waardoor de hele ploeg niet op volle kracht kon spelen. Nu reageert hij zelf even op die fase.

"Heel frustrerend. Bij die fase met Vertonghen deed ik toch helemaal niet zoveel? Maar oké, het was mijn eigen fout door zo te reageren. Ik was zo zó down, man. Je wilt het niet weten. Ze hebben me moeten troosten toen. Ik kon niet slapen. Het maakt deel uit van het opgroeien als prof, zeker?", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Ook tegen KVC Westerlo moest Bonsu Baah van het veld. Hij zou toen Thomas Van Den Keybus een slag in het gezicht hebben gegeven bij het loswerken, nadat hij werd vastgehouden in een duel. Ondertussen werd de schorsing al wel opgeheven.

"Daar ben ik heel blij mee. Het doet me plezier dat de ref heeft toegegeven dat hij de situatie verkeerd heeft ingeschat. Die twee rode kaarten op zo'n korte tijd geven een totaal vertekend beeld van de persoon die ik ben."