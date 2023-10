Hendrik Van Crombrugge laat zich uit over keeperskwestie bij ex-club Anderlecht

Hendrik Van Crombrugge maakte donderdag zijn debuut in een competitie bij KRC Genk als eerste doelman. Hij stond tussen de palen bij de 0-2 overwinning op Čukarički.

Maarten Vandevoordt krijgt momenteel de voorkeur op Van Crombrugge. Dat weet Van Crombrugge zelf ook. "Al sinds mijn aankomst in Genk probeer ik mijn uiterste best te doen. Ik weet in welke rol ik hier toekwam en wat de situatie is", vertelde hij voor de camera van VTM.

"Ik denk dat de coach vooral blij zal zijn dat als er een wissel nodig is van keepers, dat ik het goed doe. Dat is alleen maar een luxeprobleem voor een trainer."

Twee goede keepers in een kern hebben, dat komt bekend voor. Bij Anderlecht kreeg Kasper Schmeichel te horen dat hij vanaf nu de voorkeur krijgt op Maxime Dupé. Er was heel wat heisa rond voordien, en de keuze van Brian Riemer wordt nog steeds in vraag gesteld.

"Het probleem van Anderlecht is er een dat ze zelf hebben gecreëerd. Dat was door onnodig Schmeichel te gaan halen na goede prestaties van Dupé", reageerde Van Crombrugge op de keeperskwestie van Anderlecht.