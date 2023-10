Overname voor KV Oostende op komst: "Op korte termijn concreet afgerond"

Het gaat al een tijdje bergaf met KV Oostende. Afgelopen seizoen degradeerden de Kustboys naar de tweede klasse.

Maar ook dit seizoen loopt niet alles van een leien dakje voor Oostende. Momenteel staan ze op de 13e plaats in de Challenger Pro League. Afgelopen week speelde de club nog gelijk tegen Beerschot. Na alle tegenslagen lijkt er nu toch eindelijk licht aan het einde van de tunnel te komen.

Voorzitter Frank Dierckens liet zich uit over de situatie van de club. "Er is geen reden tot grote paniek, maar er moet wel een oplossing komen. Die oplossing bestaat uit een overname, want onze Amerikaanse eigenaars maakten duidelijk dat ze niet verder zullen investeren in de club", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Intussen zijn er twee serieuze overnamekandidaten op de proppen gekomen en ik denk ook dat één van die pistes op korte termijn concreet kan worden afgerond. Hopelijk kunnen we de toekomst binnenkort dus weer rooskleurig tegemoetzien", besluit Dierckens.