Rode Duivel, Orel Mangala, moet vrezen voor komende interlandperiode

Orel Mangala heeft zich het laatste jaar in de selectie van de Rode Duivels gewrongen dankzij zijn goede prestaties. Het is twijfelachtig dat hij volgende interlandperiode kan aantreden.

Orel Mangala kwam zaterdagmiddag aan de aftrap met Nottingham Forrest in het duel tegen Crystal Palace. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 0-0, maar Mangal kon de volle 90 minuten niet volmaken.

De 8- voudige Rode Duivel moest in de 81ste minuut het veld verlaten omwille van een blessure. Nottingham Forrest heeft nog niet gereageerd, maar het was ernstig genoeg om onmiddellijk het veld te verlaten. Een drama voor hem en voor Nottingham die rekenen op de verdedigende middenvelder om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren.

Mangala is één van de 24 namen die Tedesco heeft opgeroepen voor de komende interlandperiode van de Rode Duivels. De verdedigende middenvelder kwam tot op heden achtmaal in actie in het shirt van de Rode Duivels en is zich stelselmatig aan het opwerken tot een vaste waarde in de selectie. Het zal afwachten worden of hij uiteindelijk kan aantreden.