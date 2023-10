Sinan Bolat weet wat er moet gebeuren bij KVC Westerlo om het tij te keren

KVC Westerlo staat zaterdagavond voor een levensbelangrijke opdracht: punten pakken tegen KV Kortrijk. Zo krijgen we ook al erg vroeg in het seizoen een degradatietopper te zien.

Zaterdag zijn het dubbele punten wanneer Westerlo en Kortrijk elkaar in de ogen kijken. Westerlo staat momenteel laatste met 3 punten, en is nog steeds op zoek naar zijn eerste overwinning. KV Kortrijk staat voorlaatste met vijf punten. Zaterdag tellen dus dubbele punten.

Sinan Bolat probeert te ontleden waar het fout gaat. Hij lijkt ook te weten wat Westerlo mist op dit moment. "Misschien moeten we wat meer smeerlap zijn op het veld, zeker in de situatie waarin we ons nu bevinden", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

“Als dat niet zo is, dan moeten we daar op blijven hameren. ­Iedere week benadrukken dat we slimmer moeten reageren, dat we die gele kaart mogen pakken. Nu wordt elke fout afgestraft en dan blijf je sukkelen. Desnoods moet je die boodschap iedere week ­herhalen", gaat Bolat verder.

"Te beginnen op training: daar begint het, daar moet die intensiteit aanwezig zijn. Dat gevoel neem je dan mee naar de wedstrijd. Als het dan nodig is, moet je er alles aan doen om tijd te winnen of de wedstrijd naar je toe te trekken."

Het blijft afwachten of er verandering in het spel van KVC Westerlo zal komen. Afgelopen weekend speelden ze in de eerste helft erg afwachtend tegen KRC Genk, maar na de rust speelden de Kemphanen met meer vertrouwen naar voor.