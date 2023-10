Van Bommel geeft zijn mening over de keuze van Tedesco tussen Vermeeren en Keita

Mark van Bommel heeft opnieuw een Rode Duivel rondlopen bij Antwerp. Niet Arthur Vermeeren, zoals iedereen verwacht had, maar wel Mandela Keita. Op zijn persconferentie kreeg de Nederlandse coach er dan ook vragen over.

Uiteraard gaat Van Bommel de ene niet voor de andere zetten. "Ik werk elke dag met Arthur en Mandy. Ze verdienden het allebei. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer ook Arthur erbij komt. Hiermee wil ik niet gezegd ­hebben dat hij er nu al móét ­bijhoren", zegt hij in GvA.

Tedesco maakte zijn keuze op basis van fysieke kracht. Al zou Van Bommel Vermeeren in de duels niet minder willen noemen. “Ik weet niet wat ­Domenico wil en nodig heeft. Elke trainer selecteert de spelers waarmee hij denkt de grootste kans te maken op een overwinning. Arthur en Mandy hebben hun kwaliteiten en passen bij elkaar."

Vermeeren heeft wel die extra 'touch of genius' misschien. "Als je puur naar hun profiel kijkt, verschillen ze niet zo veel van mekaar. Twee intelligente spelers, maar bij Arthur is het misschien wat moeilijker om er een stempel op te drukken. De bondscoach heeft nu voor Mandy gekozen en niet voor Arthur, maar dat wil niet zeggen dat de ene minder is dan de andere.”