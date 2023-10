📷 KAA Gent krijgt bijzonder goed nieuws te horen in aanloop naar duel met Genk

KAA Gent speelt vandaag tegen KRC Genk. Dat moet het nog altijd doen zonder Hong.

KAA Gent heeft een contractverlenging klaarliggen voor Hyun-Seok Hong, maar hield die nog even op zak omdat de Zuid-Koreaan een legerdienst in eigen land moet doen.

Die loopt op tot bijna twee jaar, wat een enorm groot gemis zou zijn voor de Buffalo’s. Al was er een mogelijkheid om die af te kopen met het voetballen.

Daarvoor moest Hong met Zuid-Korea de Asian Games winnen. Dan valt de legerdienst zo goed als volledig weg en kan hij zijn contractverlenging tekenen.

Zuid-Korea is erin geslaagd de Asian Games te winnen, tot grote opluchting van de Buffalo’s. “He did it. Proud of you, Hongi”, laat de club weten op zijn sociale media.

Hong won met Zuid-Korea in de finale van Japan. Het werd 2-1.