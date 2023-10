Luca Oyen komt met opvallende uitspraak over buitenlandse transfer

Luca Oyen ligt nog tot 2027 onder contract bij KRC Genk. Vooraleer hij wil vertrekken, zou hij graag de titel pakken met de Limburgers.

Nog vier jaar heeft Luca Oyen een contract in de Cegeka Arena. Een Genkie, ondertussen al vijftien seizoenen lang. Eens kampioen spelen met de club staat hoog op het verlanglijstje. “Bekerwinst heb ik al mogen meemaken, maar het zou heel mooi zijn natuurlijk, als speler meemaken wat ik als kind al mocht meemaken”, klinkt het in De Zondag.

Aan een transfer denkt hij echter nog niet. “Eerst dit jaar een goed seizoen draaien. En alles pakken wat ik kan pakken, daarna zien we wel. Eigenlijk begint het voor mij nu pas echt. Maar als ik op televisie wedstrijden zie van de buitenlandse topcompetities, denk ik er natuurlijk wel eens aan: daar wil ik ook ooit spelen.”

Zijn afkomst kan het allemaal gemakkelijker maken. Hij is geboren in Nottingham, zijn moeder is Italiaanse. Premier League of Serie A dus.

“Ik ben Belg, maar zou ook de Engelse en de Italiaanse nationaliteit kunnen krijgen. Ik heb er nog nooit over nagedacht of ik daarom liever ooit in Engeland of in Italië zou willen voetballen, maar ik moet wel zeggen dat ik mij op een of andere manier toch half Italiaans voel”, besluit Oyen.