Verrassende nieuwkomer bij KRC Genk: "Normaal de omgekeerde beweging"

KRC Genk kondigde deze week de komst aan van Juwensley Onstein. De 16-jarige Nederlander tekende een contract voor drie seizoenen.

Bij KRC Genk waren ze maar wat opgetogen met de komst van Onstein. Hij maakt de overstap van de jeugdacademie van Ajax. “Juwensley onderscheidt zich als centrale verdediger met zijn snelheid en fysieke présence, gecombineerd met technische bagage en goede voeten. Hij durft te infiltreren en te spelen met ruimte in zijn rug. Kortom, een moderne centrale verdediger die perfect past in de Genkse voetbalvisie”, verklaart Technisch coördinator van Jong Genk, Stijn Haeldermans de keuze voor Onstein.

De Nederlandse jeugdinternational had verschillende contacten met techniektrainer Michel Ribeiro die hem wist te overtuigen van het Genkse project. “Vanaf het eerste moment had ik een heel warm gevoel bij deze club. KRC Genk heeft een heel concreet plan met mij wat me meteen aansprak. Ik heb grote ambities. Ik wil me eerste bewijzen bij Jong Genk en vervolgens de eerste ploeg halen. Ik ben een echte winnaar. Die mentaliteit vind ik hier ook terug in de club. Mijn droom is om ooit Champions League te spelen in de kleuren van KRC Genk. Ik ga keihard werk om die doelen te halen”, aldus de nieuwe Genkie.

Een a-typische transfer ook voor het Belgische en Nederlandse voetbal. “Doorgaans maken spelers de omgekeerde beweging”, weet Directeur Opleidingen Roland Breugelmans. “Het zegt iets over de reputatie die we met KRC Genk hebben opgebouwd in binnen- en buitenland. Dat we nu ook absolute toptalenten uit gelauwerde academies kunnen overtuigen van ons project, betekent een nieuwe stap in het verhaal dat we hier aan het schrijven zijn.”

Onstein zal voortaan meetrainen met Jong Genk. Dit kalenderjaar werkt hij zijn wedstrijden nog af met de U18. Vanaf januari is hij ook inzetbaar voor Jong Genk.