Anderlecht lanceert fantastisch en levensveranderend initiatief: "Een voorrecht dat grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt"

RSC Anderlecht wil iets doen aan de ongelijkheid die er in de hoofdstad bestaat. Dankzij de financiële steun van Telenet, lanceert RSC Anderlecht daarom vandaag 'Tous Mauves', een inclusiviteitsprogramma dat 5.000 jongeren per jaar kansen moet bieden.

In Brussel leeft 1 op de 3 gezinnen in armoede en loopt 1 op de 4 jongeren onder de 18 jaar het risico op sociale uitsluiting. Met dit nieuw inclusieprogramma wil RSCA jaarlijks 5.000 sociaal kwetsbare jongeren (voornamelijk van 8 tot 18 jaar) binnen en buiten Brussel kansen bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om zo sociale inclusie te versnellen en te versterken.

Om dat doel te realiseren werkt RSCA samen met presenting partner Telenet, dat al jaren hoofdsponsor is van de RSCA Women, en een uitgebreid netwerk aan sociaal maatschappelijke organisaties.

Onder de Tous Mauves-vlag zet RSCA in op 5 maatschappelijke pijlers:

Gender inclusie: steeds meer meisjes doen voetballen

Digitale inclusie: de digitale kloof verkleinen

Sportieve inclusie: voetbal en sport faciliteren voor iedereen

Professionele inclusie: de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt versnellen

Educationele inclusie: toegang tot aanvullend onderwijs en ontwikkeling van competentie

Per uitdaging werkt RSCA samen met de sterkste sociale organisaties in hun discipline. Met die sociale partners is telkens een ambitieus jaarprogramma uitgewerkt om de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

Met dit seizoen een veelheid aan initiatieven in het vooruitzicht: het verzamelen en doneren van laptops, inspirerende lezingen op weekendscholen, coachingsessies, huiswerkbegeleiding, bedrijfsbezoeken, aanbieden van stageplaatsen, faciliteren van sportbeoefening, en nog veel meer.

We willen onze werking inzetten als hefboom voor maatschappelijke impact

CEO Non Sports, Kenneth Bornauw, gaf meer uitleg. "De grote sociale voetafdruk van onze club is een voorrecht dat ook verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Als sportclub & voetbalbedrijf willen we niet alleen verantwoord ondernemen, maar onze werking ook mee inzetten als hefboom voor maatschappelijke impact."

"Daarom zijn we trots dat we samen met Telenet - en een aantal partners met bewezen expertise - het ‘Tous Mauve’ programma hebben kunnen vormgeven, om de inclusie van minder bevoordeelde jongeren in Brussel een duwtje in de rug te geven. Jongeren hun talenten laten ontdekken en kansen bieden ligt ons als club nauw aan het hart."