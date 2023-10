Analist voorspelt ommekeer in degradatiezone en ziet één club enorm terugzakken

De degradatiestrijd is dit seizoen nog groter aangezien er drie mogelijke zakkers zijn. Die plaatsen zijn nu - opvallend - ingenomen door Kortrijk, OH Leuven en Westerlo. Daar ziet ex-beloftencoach Jacky Mathijssen wel nog verandering in komen.

Samen met Charleroi bengelen OHL, Westerlo en Kortrijk helemaal onderaan. Niet meteen wat er voor het seizoen verwacht werd. "Maar ik denk dat, als we dit gesprek binnen tien speeldagen nog eens hebben, de orde misschien wel hersteld is”, aldus Mathijssen in HBvL. Twee clubs ziet hij alvast snel uit de problemen komen. “Westerlo heeft zijn start gemist, maar heeft genoeg kwaliteit om dit recht te trekken. En ook Charleroi zal niet op die plaats blijven staan", meent Mathijssen. Twee clubs voorspelt hij dan weer een terugval. Waaronder RWDM, de promovendus die het tot nu toe heel goed deed met beperkte middelen. "Vroeg of laat denk ik dat ploegen als Eupen en RWDM wel bij die laatste vier terecht zullen komen.”