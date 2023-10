Anderlecht gebruikt huurgeld van Union voor broodnodige facelift

Anderlecht heeft gisteren ook de nieuwe Academie onthuld. Het complex waar de jeugd (6-12) van paars-wit speelt, was hopeloos verouderd, maar heeft een duchtige facelift gekregen.

Vele jaren geleden was die Academie één van de modernste van het land, maar het evolueerde niet verder. De hele infrastructuur was verouderd. Het kunstgrasveld was nog van de eerste generatie, het natuurlijke veld was veelal een modderpoel en de kantine was volledig uit de tijd.

Anderlecht haalde de portefeuille boven om het een stevige opknapbeurt te geven. De kosten werden eerst op 500.000 euro beraamd, maar die stegen naar 1 miljoen. Ondanks het gebrek aan inkomsten van Europees voetbal kon dat toch op tafel gelegd worden door de huurinkomsten die ze van Union kregen.

De RSCA-dames beschikken eindelijk over een veld met tribune met 120 zitplaatsen waar ze hun thuiswedstrijden kunnen spelen. Een hal met kunstgras is in aanbouw. Alleen de gevel en de kleedkamers moeten nog aangepakt worden.