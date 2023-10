Archie Brown onthoudt maar één ding na eerste deel van het seizoen met KAA Gent

Archie Brown landde deze zomer bij KAA Gent. Een transfer die de Buffalo's zich zeker nog niet beklaagd hebben.

De Engelsman Archie Brown kwam van het Zwitserse Lausanne naar de KAA Gent Arena. De wedstrijd tegen KRC Genk van afgelopen weekend werd een gelijkspel en daardoor misschien toch wel een beetje een ontgoocheling.

“De steun van de supporters was wel formidabel en dat maakte ook zeker en vast een groot verschil, maar uiteindelijk blijf je toch teleurgesteld achter”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Na een moeizaam openingskwartier kwamen we wel steeds beter in de match, maar onderschat ook Racing Genk niet. Zij hebben echt heel wat sterke voetballers rondlopen. Dat we tegen hen toch heel wat kansen kregen, is voor ons toch wel een opsteker.”

KAA Gent blijft wel nog steeds ongeslagen in de Jupiler Pro League. “Dit stadion moet een fort blijven en het mag nooit makkelijk zijn om hier iets te rapen voor ploegen die hier komen spelen. Als je punten blijft sprokkelen, kom je er wel.”

Hij heeft dan ook maar één ding waar hij de focus op wil leggen. “Al was het wel mooier geweest als we tegen Genk de drie punten hadden thuis gehouden. Als je niet kunt winnen, moet je vooral proberen om niet te verliezen en dat is ons gelukt.”